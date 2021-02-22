أخبار عاجلة

إسرائيل تهدد حزب الله: أي فعل يقابله رد يطال كل لبنان -
روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا -
النظام السوري يعترف رسمياً بالهجوم الأمريكي على مواقع الميليشيات الايرانية فجر اليوم -
خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة -
4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي -
مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين الإرهابية على المملكة -
كورونا.. تونس تسجّل 855 إصابة جديدة و406 حالات بكوريا الجنوبية -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
"المعلمي" يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة -
"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الخارجية الإيرانية تنفي إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة

Print
الخارجية الإيرانية تنفي إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الخارجية الإيرانية تنفي إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة

مصراوي Masrawy

08:57 ص الإثنين 22 فبراير 2021

طهران - (د ب أ):
نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إجراء مفاوضات مباشرة بين بلاده والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :"لا صحة لخبر المفاوضات بالصورة التي أُعلِن عنها، ولم تجر أية مفاوضات مباشرة بين الجانبين".

وأضاف أن من أولويات بلاده "بالطبع متابعة الإفراج عن السجناء الإيرانيين في الولايات المتحدة والمعتقلين غالبا بلا جرائم صريحة".

وأوضح :"لقد تم استلام رسائل من الأمريكية الجديدة عن طريق السفارة السويسرية، بصفتها الراعية للمصالح الأمريكية، وبعض وزراء خارجية الدول الأخرى للإعلان عن الاستعداد لمتابعة هذه القضية".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أعلن أمس إن إدارة الرئيس جو بايدن على اتصال بإيران للمطالبة بالإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في الجمهورية الإسلامية، وهي قضية قد تساعد في تحديد العلاقات المستقبلية بين البلدين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

الحكومة ترد على شائعة إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع

الحكومة ترد على شائعة إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

شبكة عيون الإخبارية