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مسرب يكشف خطط سامسونج السرية لهزيمة "أبل"

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فيديو مسرب يكشف خطط سامسونج السرية لهزيمة "أبل" مسرب يكشف خطط سامسونج السرية لهزيمة "أبل"

فيديو مسرب يكشف خطط سامسونج السرية لهزيمة

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن مقطع مسرب يكشف خطط شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية السرية، من أجل هزيمة منافستها "أبل" الأمريكية في أحد أبرز المجالات التي تنوي أبل السيطرة عليها في سوق الأجهزة الذكية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن سامسونج تنوي تطوير نظارات جديدة قابلة للارتداء باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، والتي تنوي من خلالها التفوق على أي أجهزة منافسة لأبل أو مايكروسوفت.

وتقدم سامسونج في ذلك المقطع رؤية مختلفة لاستخدام نظارات الواقع المعزز؛ حيث تنوي أن تكون تلك النظارات بسعر زهيد يسمح باستخدامها لفئات الدخل المتوسط.

كما ستسمح نظارات سامسونج للواقع المعزز بمشاهدة الأفلام أو محادثة الفيديو ثلاثية الأبعاد أو إجراء اجتماعات العمل بالتقنية ثلاثية الأبعاد.

وتتبنى سامسونج في هذا المجال نظام "الحوسبة القابلة للارتداء"، والتي يمكن من خلالها لنظارات الواقع المعزز أن تساعد في العمل، من خلال إجراء مكالمات ثلاثية الأبعاد، أو تصميم أماكن معينة بتقنيات فائقة الدقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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