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الولايات المتحدة: سنتخذ إجراءات حازمة ضد السلطات العسكرية بميانمار

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الولايات المتحدة: سنتخذ إجراءات حازمة ضد السلطات العسكرية بميانمار الولايات المتحدة: سنتخذ إجراءات حازمة ضد السلطات العسكرية بميانمار
بلينكن: نقف إلى جانب شعب بورما مع مطالبته باستعادة حكومته المنتخبة

الولايات المتحدة: سنتخذ إجراءات حازمة ضد السلطات العسكرية بميانمار

قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن؛ على تويتر مساء أمس الأحد، إن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة ضد السلطات التي تقمع بعنف معارضي الانقلاب العسكري في ميانمار، وذلك بعد مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص في مطلع الأسبوع، وفق رويترز.

وكتب بلينكن؛ في المنشور الذي جاء بعد 10 أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس ميانمار بالنيابة، وعديد من ضباط الجيش الآخرين، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب بورما مع مطالبته باستعادة حكومته المنتخبة ديمقراطياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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