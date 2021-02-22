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جونسون يطرح خطة لخروج إنجلترا من الإغلاق

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جونسون يطرح خطة لخروج إنجلترا من الإغلاق جونسون يطرح خطة لخروج إنجلترا من الإغلاق

مصراوي Masrawy

08:15 ص الإثنين 22 فبراير 2021

لندن - (د ب أ):
يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين طرح خطة طريق خروج إنجلترا من الإغلاق الحالي بسبب .

وقال جونسون إنه يريد رفع الإغلاق بطريقة "حذره لكن لا رجوع فيها".

وأمضت إنجلترا شهرين في حالة إغلاق ولكن تم بالفعل تخفيف بعض الإجراءات.

وأعلنت وزارة الصحة يوم السبت أن نزلاء دور الرعاية سيتمكنون من الاتصال بزائر واحد بشكل منتظم اعتبارا من 8 مارس.

ومن المتوقع أن يجري إعادة فتح المدارس في ذلك اليوم ايضا.

كما أنه ولمزيد من التيسير فإن الأشخاص من أسرتين سيتمكنون من الاجتماع خارج منازلهم والمشاركة في الأنشطة الخارجية مثل الجولف أو التنس.

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