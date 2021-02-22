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طالبان تعارض بشدة تأجيل انسحاب القوات الأمريكية

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طالبان تعارض بشدة تأجيل انسحاب القوات الأمريكية طالبان تعارض بشدة تأجيل انسحاب القوات الأمريكية

مصراوي Masrawy

08:14 ص الإثنين 22 فبراير 2021

كابول - (د ب أ):
قال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الحركة ترفض بشدة أي تأجيل محتمل لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وتابع المتحدث باسم طالبان قائلا: "مقاتلينا لن يوافقوا أبدا على التمديد".

وأضاف أن "الناتو وأمريكا وجميع الأطراف توصلوا إلى نتيجة مفادها أنهم إذا كانوا يريدون تجاوز الأزمة الحالية، لذا فإن الحل الجيد الوحيد هو تنفيذ الاتفاقية الموقعة".

ووعدت الولايات المتحدة في أوائل عام 2020 بسحب قواتها بحلول الأول من مايو 2021. وفي المقابل، إلتزمت الحركة المسلحة الإسلامية بإجراء محادثات سلام مع الأفغانية.

وتواصل طالبان السعي لإيجاد حل دبلوماسي ، لكنها تحذر من عواقب انتهاك الاتفاقية.

وقال "إذا تم إغلاق المسار الدبلوماسي فلا سبيل سوى الحرب".

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