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الصين تحث الرئيس الأمريكي على إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية

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الصين تحث الرئيس الأمريكي على إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية الصين تحث الرئيس الأمريكي على إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية

مصراوي Masrawy

08:04 ص الإثنين 22 فبراير 2021

بكين - (د ب أ):
حثت الصين إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين على اتخاذ خطوات "لبناء حسن النوايا" بين الجانبين بما ذلك إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية والعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد على المنتجات الصينية.

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي أمام منتدى في العاصمة بكين اليوم الاثنين إنه على الجانبين الأمريكي والصين إعادة فتح منصات الحوار التي تم غلقها خلال حكومة ترامب والتراجع عن بعض سياسات الإدارة الأمريكية السابقة.

وأكد الوزير الصيني على ضرورة إلغاء "ألرسوم غير المقبولة" والتخلي عن "الكبح غير المنطقي" للتقدم التكنولوجي الصيني، كما أشار إلى القيود المفروضة على وسائل الإعلام والطلبة الصينيين في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول إنه "في ظل الظروف الراهنة" يمكن للجانبين البدء بالموضوعات الأسهل والتفاعل بنشاط "لبناء حسن النوايا"، مضيفا أن بكين وواشنطن مازالتا قادرتين على "تقديم أشياء كبيرة" للعالم.

وقال الوزير "نأمل في أن يعدل الجانب الأمريكي سياساته في أسرع وقت ممكن".

وأشارت بلومبرج إلى أن تصريحات وزير الخارجية الصيني هي أرفع تعليق صيني على العلاقات الأمريكية منذ المحادثة الهاتفية التي جرت بين بايدن ونظيره الصيني شي جينبينج في وقت سابق من الشهر الحالي.

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