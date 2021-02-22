هطولات ورياح وتباين بهذه المناطق.. "طقس الـ 96 الساعة" بتوقيع "الحصيني"

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قال: أمطار من خفيفة لشبه غزيرة وبَرَد بأجزاءٍ من الرياض والشرقية وغيرهما

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ 24 ساعة المقبلة -بمشيئة الله تعالى- أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات بَرَد من اليوم الإثنين حتى صباح الثلاثاء 1442/7/11هـ، على أجزاءٍ من الرياض والشرقية والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان ونجران والجوف؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أجواء من معتدلة لتميل للبرودة نهاراً وباردة ليلاً على معظم المناطق باستثناء مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجازان؛ تميل للحرارة نهاراً، تميل للبرودة ليلاً مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ولطيفة على جازان ليلاً، ورياح من متوسطة إلى شبه قوية، اليوم الإثنين، على أجزاءٍ من الشرقية، وبين القصيم وحائل وشرق المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة".

وتابع: "متوقع استمرار الموجة الباردة السائدة على الشمالية والوسطى وأجزاءٍ من الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية رغم أنه متوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف الأربعاء 12 / 7 والخميس 1442/7/13هـ، بواقع ثلاث درجات °C، لكن نهاية الأسبوع متوقع موجة برد جافة ومتوسطة القوة وأقوى من الموجة السائدة، إلا أن يصرفها الله".حالة الطقس الأرصاد أمطار