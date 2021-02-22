أخبار عاجلة

روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا -
النظام السوري يعترف رسمياً بالهجوم الأمريكي على مواقع الميليشيات الايرانية فجر اليوم -
خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة -
4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي -
مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين الإرهابية على المملكة -
كورونا.. تونس تسجّل 855 إصابة جديدة و406 حالات بكوريا الجنوبية -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
"المعلمي" يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة -
"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق -
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بلينكن: واشنطن ستواصل إجراءاتها الحازمة ضد مرتكبي العنف بحق شعب ميانمار

Print
بلينكن: واشنطن ستواصل إجراءاتها الحازمة ضد مرتكبي العنف بحق شعب ميانمار بلينكن: واشنطن ستواصل إجراءاتها الحازمة ضد مرتكبي العنف بحق شعب ميانمار

مصراوي Masrawy

07:52 ص الإثنين 22 فبراير 2021

واشنطن - (أ ش أ):
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ "إجراءات حازمة" ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف بحق شعب ميانمار، الذي يطالب باستعادة حكومته المنتخبة ديمقراطيا.
وكتب بلينكن في تغريده على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "نحن نقف مع شعب ميانمار".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس صرح أمس بأن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" إزاء التقارير التي تفيد بإطلاق قوات الأمن في ميانمار النار على المتظاهرين.
وأضاف في بيان نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بإطلاق قوات الأمن البورمية النار على المتظاهرين، فضلا عن استمرار الاعتقالات والتضييق على المتظاهرين وغيرهم نحن نقف مع شعب بورما".
ويطالب المتظاهرون بإعادة المنتخبة والإفراج عن سو تشي وآخرين وإلغاء دستور 2008 الذي تم وضعه تحت إشراف عسكري، ويمنح الجيش دورا حاسما في السياسة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

الحكومة ترد على شائعة إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع

الحكومة ترد على شائعة إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

شبكة عيون الإخبارية