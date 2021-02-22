أخبار عاجلة

روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا -
النظام السوري يعترف رسمياً بالهجوم الأمريكي على مواقع الميليشيات الايرانية فجر اليوم -
خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة -
4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي -
مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين الإرهابية على المملكة -
كورونا.. تونس تسجّل 855 إصابة جديدة و406 حالات بكوريا الجنوبية -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
"المعلمي" يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة -
"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق -
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس وزراء الأردن: دخلنا مرحلة حرجة في مواجهة كورونا

Print
رئيس وزراء الأردن: دخلنا مرحلة حرجة في مواجهة كورونا رئيس وزراء الأردن: دخلنا مرحلة حرجة في مواجهة كورونا
ارتفاعات حادة للإصابات اليومية في الأسابيع الأخيرة

رئيس وزراء الأردن: دخلنا مرحلة حرجة في مواجهة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الأردني "بشر الخصاونة"، أن المملكة تمرّ بمرحلة حرجة في مواجهة جائحة ، في ظل ارتفاعات عدد الإصابات اليومية به.

وقال "الخصاونة"، في ختام مناقشة مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لسنة 2021، أمس الأحد: إن والبرلمان "جاءا في مفصل صعب ومليء بالتحديات"؛ مشيرًا إلى أن "الجائحة ما زالت موجودة ومتعمقة"، وأضاف: "نحن في مرحلة حرجة في مواجهتها، بعد أن ألقت بظلالها على العالم وليس على الأردن فقط".

وأكد رئيس الوزراء، السعي للموازنة بين الاعتبارات الصحية والاقتصادية؛ مشددًا على أن الترجيح بالنسبة للحكومة دومًا للاعتبارات الصحية بالدرجة الأولى؛ وفق " اليوم".

وأشار إلى الحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية بتطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية؛ مبينًا أنه قد جرى لقاء جمعه مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان للبدء في حالة التواصل مع قوى المجتمع المدني والنشطاء السياسيين والأحزاب السياسية ومختلف القوى المهتمة، للوصول إلى صيغ تُلَبّي التوجه الملكي وتُحقق التنمية السياسية وتطوير التشريعات.

وشدد "الخصاونة" على أن الحكومة تسعى إلى علاقة تشاركية في ظل الظروف الصعبة مع مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني؛ لافتًا إلى ضرورة استعادة الثقة مع المواطن.

وسجّل الأردن في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة للإصابات اليومية بفيروس كورونا، وبلغ هذا المؤشر في إحصائية الأحد 3917 حالة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 363728، بينها 4554 وفاة و335876 حالة شفاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا

روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا

خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة

خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة

روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا

روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا

خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة

خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة

شبكة عيون الإخبارية