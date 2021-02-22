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بالصور.. مئات السائحين شاهدوا ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل

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بالصور.. مئات السائحين شاهدوا ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل بالصور.. مئات السائحين شاهدوا ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل

مصراوي Masrawy

07:13 ص الإثنين 22 فبراير 2021

أسوان – إيهاب عمران :

شهد مئات السائحين فجر اليوم الاثنين، احتفالات أسوان بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار .

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن مئات السائحين من المصريين والأجانب، انتظموا فجر اليوم في مشهد بديع لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل السياحية، والتي استمرت لنحو 22 دقيقة .

وأضاف سعيد أنه جرى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية على الزائرين، بداية من قياس درجة الحرارة عند الدخول، والتنبيه بضرورة ارتداء الكمامة قبل الدخول للمعبد وتطبيق التباعد بين الزوار.

يذكر أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث مرتين خلال العام في 22 أكتوبر و22 فبراير و تحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور وبيتاح ) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثاني التي ترتفع بطول 60 متراً داخل قدس الأقداس، كما أن تلك الظاهرة والمعجزة الفلكية كانت لاعتقاد عند المصريين القدماء بوجود علاقة بين الملك رمسيس الثاني و الآلهة رع إله الشمس عند القدماء المصريين.

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