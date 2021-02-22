حدث ليلاً| 608 إصابة بكورونا وملامح الامتحان الموحد.. وتفاصيل جديدة في واقعة عقار الدائري

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مصراوي Masrawy

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 137837 حالة حتى اليوم.

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متحدث النيابة الإدارية: 6 قرارات إزالة صدرت لعقار فيصل ولم يتم إخطار جهات التنفيذ بها

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن عقار فيصل المخالف صدر له 6 قرارات إزالة منذ عام 2015 ولكنها كانت على الورق ولم يتم إخطار جهات إنفاذ القانون حتى يتم تطبيقها على أرض الواقع.

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"أجور الأطباء وصيانة المستشفيات".. ماذا حدث في الاجتماع المغلق لوزيرة الصحة بـ"النواب"؟

كشف النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماع المغلق بحضور الوزيرة هالة زايد، الذي عقدته اللجنة لمناقشة بيان وزيرة الصحة الذي ألقته أمام الجلسة العامة للبرلمان.

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متحدث النيابة الادارية يكشف تفاصيل جديدة في واقعة عقار الدائري المحترق

كشف المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، عن آخر مستجدات واقعة العقار المحترق على الطريق الدائري.

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"إلغاء نوعين من الأسئلة".. التعليم: الامتحان الموحد "اختيار من متعدد"

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل ستجرى بنظام "MCQ" أو الاختيار من متعدد.

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​برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تجديد التعاقد مع 36 ألف معلم

تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة إلى وزيري التعليم والمالية بــشـأن عدم تجديد التعاقد لـ36 ألف معلم تم التعاقد معهم بعقود مؤقتة انتهت بعد 3 أشهر.

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إصابات جديدة بين الوزراء..كم وزيرا في الحكومة أصيب أو مصابا بكورونا؟

أصيب 3 وزراء بفيروس كورونا، وهم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

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​"تضم 200 منزل".. "الزراعة": قرية الصيادين ضمن مراحل تطوير بحيرة البردويل

كشف الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئه الثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تطوير البحيرات يسير بخطوات ثابتة وعلى كافة البحيرات، لافتًا إلى أن الهيئة تستهدف مضاعفة الإنتاج لـ3 ملايين طن أسماك بحلول 2030.

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الصين: نسعى للحوار مع الإدارة الجديدة للولايات المتحدة

أكدت الحكومة الصينية أنها تسعى إلى حوار مع الإدارة الجديدة للولايات المتحدة للعمل من أجل مصلحة البشرية.

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اشتباكات في طرابلس الليبية على خلفية محاولة اغتيال باشاغا

شهدت مدينة طرابلس مساء الأحد، اشتباكات مسلحة على خلفية محاولة اغتيال وزير الداخلية فتحي باشاغا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

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إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السادسة احتجاجا على سجن مغني الراب

استمرت الاحتجاجات التي اندلعت بسبب سجن مغني الراب الإسباني بابلو هاسيل في برشلونة يوم الأحد لسادس ليلة .

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