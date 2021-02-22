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ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 16.7% في أول 20 يوما من فبراير

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ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 16.7% في أول 20 يوما من فبراير ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 16.7% في أول 20 يوما من فبراير

مصراوي Masrawy

06:04 ص الإثنين 22 فبراير 2021

سول - (د ب أ):
أظهرت بيانات الجمارك في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 16.7% على أساس سنوي في أول 20 يوما من شهر فبرايربفعل عمليات الشحن القوية للرقائق الإلكترونية والسيارات وسط الجائحة.

وبلغت قيمة صادرات البلاد خلال الفترة من 1 إلى 20 من الشهر الجاري 30.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 26 مليار دولار في العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.

وأظهرت البيانات أن الواردات ارتفعت بنسبة 24.1 % على أساس سنوي إلى 31.6 مليار دولار ، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 1.21 مليار دولار.

ويتجه الاقتصاد الكوري الجنوبي في مسار انتعاش معتدل على خلفية تحسن الصادرات وسط جائحة كوفيد-19.

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