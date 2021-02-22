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إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السادسة احتجاجا على سجن مغني الراب

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إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السادسة احتجاجا على سجن مغني الراب إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السادسة احتجاجا على سجن مغني الراب

مصراوي Masrawy

04:57 ص الإثنين 22 فبراير 2021

مدريد - (د ب أ):
استمرت الاحتجاجات التي اندلعت بسبب سجن مغني الراب الإسباني بابلو هاسيل في برشلونة يوم الأحد لسادس ليلة .

واعتقل هاسيل يوم الثلاثاء الماضي لرفضه الحضور إلى السجن لقضاء عقوبة السجن تسعة أشهر بتهمة إهانة النظام الملكي وتمجيد العنف.

ورفع بعض المتظاهرين في برشلونة، معظمهم من الشباب، خلال الاحتجاجات الأخيرة لافتات كتب عليها "لقد علمتمونا أنه لا معنى لأن تكون مسالما".

وكانت المظاهرة أصغر عددا وأقل شغبا بكثير مما كانت عليه في الليالي الخمس السابقة.

ووضعت وسائل إعلام إسبانية تقديرات بمشاركة نحو ألف شخص مقارنة بما لا يقل عن ستة آلاف يوم السبت. وتم الإبلاغ عن مسيرات أصغر في جيرونا وبلباو.

ولا يزال رجال الشرطة يتعرضون من حين لآخر للرشق بالزجاجات والصناديق والمفرقعات النارية، كما تحطمت بعض نوافذ المتاجر.

أفادت صحيفة "إل بريديكو" أن الشرطة ألقت القبض على خمسة أشخاص نهبوا محل ملابس.

وتم اعتقال 106 أشخاص في برشلونة، بينهم 32 قاصرا، منذ بدء الاحتجاجات.

وأصيب 82 من ضباط الشرطة والعديد من المتظاهرين، بحسب صحيفة "لا فانجارديا". وفقدت إمرأة إحدى عينيها يوم الثلاثاء بعد إصابتها برصاصة مطاطية أطلقتها الشرطة.

كما أدى اعتقال هاسيل، الذي أظهر كراهية عميقة للشرطة والسياسة في بعض أغانيه، إلى توترات في الائتلافية اليسارية في مدريد.

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