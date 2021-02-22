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اليوم.. " للطيران" تسيّر 50 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

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اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 50 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب اليوم.. " للطيران" تسيّر 50 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

03:00 ص الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة " للطيران"، اليوم الأحد، إن الشركة ستسيِّر اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 50 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 3 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة ستسير رحلاتها اليوم بمعدل 35 رحلة دولية إلى كل من (جوبا، بغداد، أكرا، لاجوس، الدوحة، أبوظبي، لندن، باريس، إسطنبول، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، أربيل)، و12 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و3 رحلات شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3 آلاف راكب.

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