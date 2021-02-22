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اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت بـ "اقتحام الحدود الشرقية"

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اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت بـ "اقتحام الحدود الشرقية" اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت بـ "اقتحام الحدود الشرقية"

مصراوي Masrawy

03:00 ص الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، جلسة إعادة محاكمة نائب مرشد جماعة الإخوان محمود عزت، في اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة يناير2011.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت في 16 يونيه 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقًا لمحمود عزت و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة عقب ثورة يناير 2011.

وكشفت وقائع القضية، اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، والاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على أحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، فضلًا عن تدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني؛ لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، منها اقتحام السجون وتهريب من بداخلها.

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