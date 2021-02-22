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الحكم على متهم بتزوير محررات للاستيلاء على أموال بنك في المعادي.. اليوم

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الحكم على متهم بتزوير محررات للاستيلاء على أموال بنك في المعادي.. اليوم الحكم على متهم بتزوير محررات للاستيلاء على أموال بنك في المعادي.. اليوم

مصراوي Masrawy

02:00 ص الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تصدرمحكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، حكمها على متهم بالاشتراك مع آخرين بتزوير محررات وأختام رسمية، للاستيلاء على أموال فرع أحد البنوك في المعادي.

يصدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد عبد اللطيف، وأشرف عبدالوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيد.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "إيهاب. ع" بالاشتراك مع آخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة، في تزوير محرر منسوب إلى أحد الشركات المساهمة المصرية وهما «كشف حساب منسوب صدوره لبنك عودة فرع نادي الشمس» بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة، وتقليد أختام منسوبة لأحد البنوك للاستيلاء على أموال البنك باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها إيهام البنك بواقعة مزورة بأن قدما للبنك المحرر المزور، مع علمهما بتزويره.

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