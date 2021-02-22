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اشتباكات في طرابلس الليبية على خلفية محاولة اغتيال باشاغا

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اشتباكات في طرابلس الليبية على خلفية محاولة اغتيال باشاغا اشتباكات في طرابلس الليبية على خلفية محاولة اغتيال باشاغا

مصراوي Masrawy

01:20 ص الإثنين 22 فبراير 2021

شهدت مدينة طرابلس مساء الأحد، اشتباكات مسلحة على خلفية محاولة اغتيال وزير الداخلية فتحي باشاغا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

بدوره دعا ‏المبعوث الأممي إلى ليبيا إلى تحقيق سريع وشفاف في حادث باشاغا.

وفي وقت سابق من أمس الأحد؟ أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، تعرض الوزير فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال أثناء عودته لمقر إقامته بالعاصمة طرابلس.

وقالت في بيان إن "سيارة مصفحة من نوع تويوتا قامت بالرماية المباشرة على موكب الوزير أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور باستعمال أسلحة رشاشة".

وأعلنت "القبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم".

وأكدت وزارة الداخلية أن الوزير لم يتعرض لأي أذى، متمنية الشفاء لعنصر لحرس الوزير الذي تعرض للإصابة

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