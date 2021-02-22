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الرئيس الروسي يلتقي نظيره البيلاروسي لتطوير الشراكة الاستراتيجية

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الرئيس الروسي يلتقي نظيره البيلاروسي لتطوير الشراكة الاستراتيجية الرئيس الروسي يلتقي نظيره البيلاروسي لتطوير الشراكة الاستراتيجية

مصراوي Masrawy

12:20 ص الإثنين 22 فبراير 2021

- (أ ش أ)

ذكر بيان للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل غدًا الاثنين نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مدينة سوتشي، ومن المقرر مناقشة قضايا العلاقات الثنائية والتكامل في إطار دولة الاتحاد، كما سيتبادل القادة وجهات النظر حول القضايا الدولية، ومناقشة كيفية مواجهة التحديات القادمة، بما في ذلك في مجال الأمن العسكري.
وأشار الكرملين في بيانه إلى أن الرئيسين سيبحثان خلال اللقاء، القضايا الرئيسية لتطوير العلاقات الروسية البيلاروسية للشراكة الاستراتيجية والتحالف، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف البيان "أنه من المقرر التركيز على ملف المشاريع المشتركة الكبيرة في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والثقافية والقضايا الإنسانية، فضلا عن تعزيز عمليات التكامل داخل دولة الاتحاد".

ومن جانبه، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي الخميس الماضي للصحفيين ردا على سؤال حول احتمال لقاء الزعيمين: "فعلا هناك اجتماع الأسبوع المقبل، في 22 فبراير الجاري، سيجتمع الرئيسان، ويمكننا أن نتوقع مباحثات مطولة وجدول الأعمال التالي: العلاقات الثنائية، ولدى (لوكاشينكو) بالتأكيد أمور يرغب بإبلاغها للرئيس الروسي، فيما يخص لقاء جمعية عموم بيلاروسيا".

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