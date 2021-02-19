فريق طبي ببيشة ينجح في إنهاء معاناة سيدة حملت بتوأم

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عن طريق الحقن المجهري بعد 13 سنة من العقم

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة في إنهاء معاناة سيدة حملت بتوأم في بداية الشهر الرابع عن طريق الحقن المجهري، وذلك بعد معاناة دامت 13 سنة من العقم.

وأوضحت صحة بيشة، أن المريضة قد تعرضت فجأة لآلام شديدة بالحوض مما تبين بعد عمل الأشعة والفحوصات اللازمة وجود التواء في المبيض الأيسر، مما قد يؤدي في الغالب إلى حدوث غرغرينة في المبيض مما يضطر معه الأطباء غالباً إلى استئصال المبيض لإنقاذ السيدة وحملها.

وتم إجراء جراحة عاجلة للمريضة تم خلالها معالجة التواء المبيض، وعمل بعض الإجراءات الجراحية الحديثة، ما أعاد تدفق الدم للمبيض مرة أخرى، والحفاظ عليه وتفادي استئصاله، ثم تم بعد ذلك تثبيته في الحوض حتى لا يتكرر الالتواء مرة أخرى، والحفاظ على الحمل دون ضرر.

وخرجت المريضة من المستشفى وهي بحالة مستقرة وجيدة على أن تأتي للمراجعة الدورية بعيادة الاستشاري حتى موعد الولادة بإذن الله.

وأجرى العملية فريق طبي متخصص بالمستشفى بقيادة الدكتور إبراهيم طلعت استشاري النساء والولادة، والدكتورة سواتي سنجة استشارية النساء والولادة، والدكتورة عفاف أحمد أخصائية النساء والولادة، والدكتور أحمد شفيق طبيب الأشعة، ومساعدة الدكتور حميد باقطوف استشاري التخدير.مستشفى الولادة والأطفال بيشة صحة بيشة وزارة الصحة مستشفى الولادة والأطفال ببيشة محافظة بيشة