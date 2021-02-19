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الدبيبة يبحث مع عقيلة صالح تشكيل الجديدة والأوضاع الميدانية في ليبيا

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الدبيبة يبحث مع عقيلة صالح تشكيل الحكومة الجديدة والأوضاع الميدانية في ليبيا الدبيبة يبحث مع عقيلة صالح تشكيل الجديدة والأوضاع الميدانية في ليبيا

مصراوي Masrawy

11:04 م الجمعة 19 فبراير 2021

بنغازى - (أ ش أ):
قال الناطق باسم الليبية الانتقالية محمد حمودة، إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ،بحث مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح آخر المستجدات على الساحة الليبية، وآخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة ،وذلك بحضور النائب الثاني الدكتور احميد حومة، وعدد من أعضاء المجلس .
ونقلت بوابة أفريقيا عن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، قوله إن رئيس الحكومة الانتقالية عبد الحميد الدبيبة عقد عددا من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب من كافة مناطق ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً، بالإضافة إلى عدد من المشايخ والأعيان وعمداء البلديات بالمنطقة.
وأضاف أن اللقاءات تركزت حول تطورات الأوضاع الميدانية في ليبيا بمختلف المجالات بشكل عام وكذلك تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان دبيبة قد وصل إلى مطار طبرق الدولي اليوم، حيث كان في استقباله عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس ديوان المجلس عبدالله المصري وعدد من النواب ورئيس أركان القوات الجوية الليبية الفريق صقر الجروشي، وضباط الجيش الوطني الليبي .
ومن المقرر أن يعقد رئيس الحكومة الانتقالية عبد الحميد الدبيبة لقاءات ومشاورات في مدن المنطقة الشرقية الليبية .

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