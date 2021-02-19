كلية الاتصالات بالرياض تنضم لعضوية (AWS Educate) المقدمة من أمازون

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لتقديم التدريب على أكثر الأنظمة الأساسية السحابية شمولاً واعتماداً في العالم

أكد عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة أن الكلية أصبحت عضواً في "AWS Educate Amazon Web Services AWS" المقدمة من شركة أمازون والتي تقدم التدريب على أكثر الأنظمة الأساسية السحابية شمولاً واعتماداً على نطاق واسع في العالم والذي تقدمه أمازون ويطلق عليه اسم ( Amazon Web Services (AWS)).

وفي التفاصيل، أكد "الخليفة" أنه يتم تسجيل المتدربين والمدربين في مقرر الحوسبة السحابية في موقع الأكاديمية للاستفادة من جميع ما يقدم من خدمات وتدريب واستخدام الكلاود (الخدمات السحابية) مجاناً كجزء من المقرر.

وأوضح أن قسم الحاسب في الكلية يقوم حالياً باستخدام هذه العضوية في تدريب مقرر (الحوسبة السحابية) نظراً لأهمية إتقان مهارة التعامل مع الخدمات السحابية لخريجي الكلية نظراً لمتطلبات سوق العمل وازدياد الطلب عليها, ولمواكبة التطور في تحديث المناهج ومحتوياتها.

وأشار "الخليفة" إلى أن هذه الخدمة تقدم مجموعة من الفوائد المتعلقة بالتدريب على نطاق المدربين والمتدربين، فإذا كنت معلماً، يمكنك تسجيل الاشتراك لحضور الندوات عبر الإنترنت بشأن موضوعات مثل «إنشاء فصل عبر الإنترنت للمبتدئين» و«موضوعات متقدمة في التعلم عبر الإنترنت» لمساعدتك في الانتقال إلى التعلم عن بُعد، وإذا كنت ترغب في تقديم وحدات تعلم عبر الإنترنت عن الحوسبة السحابية لطلابك ومعامل سحابية افتراضية لكليتك، أو الحصول على رصيد ترويجي من AWS للبناء على AWS‏، فيمكنك الوصول إلى هذه الموارد من دون تكلفة.

وأضاف : إذا كنت طالباً، فيمكنك الاستفادة من فرص التعلم في المنزل بدون تكلفة من خلال المسارات المهنية السحابية وشارات التخصّص في AWS Educate وورش عمل وندوات عبر الإنترنت لمساعدتك في بناء المهارات السحابية. كما يمكنك استخدام المواد التدريبية والتطبيق على السحابة كجزء من مقرراتك الدراسية.

وتُستخدم AWS Educate في أكثر من 200 بلد وإقليم، وتربط 2400 مؤسسة وأكثر من 10000 معلم ومئات الآلاف من الطلاب. يتمتع المعلمون والطلاب من خلال AWS Educate بإمكانية الوصول إلى المحتوى والبرامج المطورة لتنمية المهارات من أجل الوظائف السحابية في مجالات متنامية، كما تعمل AWS Educate أيضاً على ربط الشركات التي تستأجر المهارات السحابية للباحثين عن عمل من الطلاب المؤهلين من خلال موقع توظيف AWS Educate.

يُعد نظام Amazon Web Services (AWS) الحوسبة السحابية مع AWS أكثر الأنظمة الأساسية السحابية شمولاً واعتماداً على نطاق واسع في العالم، حيث تقدم أكثر من 200 خدمة مميزة بالكامل من مراكز البيانات على الصعيد العالمي. ويستخدم ملايين العملاء - بما في ذلك الشركات الناشئة سريعة النمو وأكبر المؤسسات والوكالات الحكومية الرائدة- AWS لخفض التكلفة وزيادة المرونة لديهم والابتكار بشكل أسرع.

يذكر أن كلية الاتصالات تعد مقراً لعدد من الأكاديميات والاتفاقيات الدولية التعليمية مع عدد من أفضل مقدمي خدمات الشبكات والمعلومات والبرمجة مثل أكاديميات سيسكو وميكروسوفت وأدوبي وأوراكل وهواوي، وتميز قسم الحاسب في تفعيل هذه الاكاديميات وحصل على شهادات شكر لتفعيله الاستفادة منها في التدريب عدة مرات, مما يرفع من جودة المخرجات التعليمية ومستوى تأهيل المتدربين في سوق العمل.كلية الاتصالات والمعلومات الرياض كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض