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صحة عسير: أكثر من 5 آلاف زيارة للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية

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صحة عسير: أكثر من 5 آلاف زيارة للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية صحة عسير: أكثر من 5 آلاف زيارة للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية
خلال الشهر الماضي

صحة عسير: أكثر من 5 آلاف زيارة للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية

نفّذت صحة عسير (5555) زيارة للمرضى في منازلهم عبر خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية وذلك خلال شهر يناير من عام 2021م، حيث استفاد منها (3815) مريضاً من المشمولين بخدمات الرعاية الصحية المنزلية، منهم (2531) مريضاً من كبار السن - فوق 65 عاماً -، وذلك عبر (52) فريقاً بـ (20) مستشفى.

وأوضحت صحة عسير أنه تم تنفيذ (37) رحلة توصيل أدوية ومستلزمات طبية للمرضى في منازلهم خلال نفس الفترة.

كما شملت الخدمات المقدمة متابعة المرضى الذين لديهم (قُرح الفراش)، وتنفيذ الغيار على الجروح مع المتابعة لـ(91) مريضاً، وبلغ عدد مرضى السكري وضغط الدم الذين تتم متابعتهم وتقديم خدمات العلاج والوقاية من المضاعفات لهم (1349) مريض سكري و(1483) مريض ضغط دم، إضافة إلى خدمة (163) مريضاً من المرضى الذين لديهم القساطر البولية ومتابعة تغييرها.

كما بلغ عدد من تم سحب عينات دم ومتابعة التحاليل لهم (229) مريضاً، إلى جانب تقديم الخدمة اللازمة لـ(88) مريضاً لديهم أنابيب تغذية بالأنف؛ حيث يتم تقديم خدمة العناية بها وتغييرها، ولا تقتصر الخِدْمات على ذلك حيث تمكنت فرق الرعاية الصحية المنزلية بالمنطقة من القيام بتنفيذ (1747) زيارة عن بعد (هاتفياً) و(429) زيارة مرئية عن بعد.

وتسعى صحة عسير إلى تقديم أفضل رعاية صحية متقدمة لجميع المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المنزلية.وزارة الصحة صحة عسير عسير منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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