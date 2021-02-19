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حفتر يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا تنفيذ بنود الاتفاق السياسي

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حفتر يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا تنفيذ بنود الاتفاق السياسي حفتر يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا تنفيذ بنود الاتفاق السياسي

مصراوي Masrawy

11:02 م الجمعة 19 فبراير 2021

بنغازي - (أ ش أ):

بحث قائد قوات القيادة العامة الليبي خليفة حفتر، اليوم الجمعة، بمقر القيادة العامة، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، تنفيذ كامل بنود الاتفاق السياسي حتى تصل البلاد إلى مرحلة استقرار دائم.

وأكد كوبيش - وفقا لما أوردته بوابة (الوسط) الليبية أهمية دور القوات المسلحة الليبية في مساعدة السلطة الجديدة على قيادة أزمات البلاد والوصول بها إلى الانتخابات الرئاسية، مثمنا سعي القوات المسلحة لحماية عملية السلام في البلاد، وما حققته اللجنة العسكرية (5+5).

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