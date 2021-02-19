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المشيشي: فرنسا شريك استراتيجي لتونس على كل المستويات

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المشيشي: فرنسا شريك استراتيجي لتونس على كل المستويات المشيشي: فرنسا شريك استراتيجي لتونس على كل المستويات

مصراوي Masrawy

11:01 م الجمعة 19 فبراير 2021

تونس - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، خلال لقائه اليوم الجمعة، بسفير فرنسا لدي تونس، آندريه باران، أن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لتونس على كل المستويات، منوها بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

وشدد مشيشي بحسب بيان رئاسة التونسية على أن زيارته الأخيرة إلى فرنسا كانت ناجحة، ومكنت من التواصل مع كبار المسؤولين الفرنسيين تحضيرا لانعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي - الفرنسي الذي ستحتضنها تونس خلال شهر مارس القادم، تحت إشرافه ونظيره الفرنسي، جان كاستكس.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي، متانة العلاقات الفرنسية - التونسية، مبرزا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حول مجمل المسائل الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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مصراوي Masrawy

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