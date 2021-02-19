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ما حكم ذبيحة رجب التي تسمى بـ"العتيرة"؟.. الإفتاء تجيب

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ما حكم ذبيحة رجب التي تسمى بـ"العتيرة"؟.. الإفتاء تجيب ما حكم ذبيحة رجب التي تسمى بـ"العتيرة"؟.. الإفتاء تجيب

مصراوي Masrawy

10:45 م الجمعة 19 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك، نصه: «ما حكم ذبيحة رجب وهي ما تسمى بالعتيرة؟».

وأجابت الإفتاء بأن الإسلام جاء والعرب يذبحون في شهر رجب ما يسمى بالعتيرة أو الرجبية، وقد اختلف الفقهاء في حكم عتيرة رجب بين النسخ -كما عند الجمهور- والاستحباب -كما عند الشافعية، والذي عليه الفتوى جوازها.

وأوضحت أن ذلك لحديث النسائي عن الحارث بن عمرو  قال: جاء رجل للنبي ﷺ يقول: يَا رَسُولَ اللهِ، الْعَتَائِرُ وَالْفَرَائِعُ، قال النبي ﷺ: «مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ»؛ لذا فإننا لا نرى بأسًا فيما تسمَّى بالعتيرة، ولأن مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع كالذبح في غيره من الشهور.

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