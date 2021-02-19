أخبار عاجلة

البيت الأبيض: عندما تتعرض السعودية لهجوم سندافع عنها -
الشباب الرابح الأكبر .. النصر يحسم ديربي الرياض ..قطبا جدة ألم وحسرة -
السعودية: جهودنا في "كوفاكس" للقاحات تؤتي ثمارها بتوصيل 600 ألف جرعة لإفريقيا -
"يا تبقى الكويت يا تروح السعودية معها".. علاقات متجذرة بين البلدين -
غالبية الأمريكيين يثقون بقدرة بايدن على التعامل مع قضايا السياسة الخارجية -
فرنسا تبحث تشديد قيود مكافحة كورونا مجددًا -
"المراكز الإفريقية للأمراض": 8 دول أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور -
غانا تتسلم أول شحنة من لقاحات كورونا ضمن مبادرة "كوفاكس" -
البيت الأبيض: إيران بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي -
"الأوقاف": إنهاء خدمة إمام وخطيب بأوقاف القليوبية لانقطاعه عن العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​الأمين العام لـ"الشيوخ" يتفقد مقر المجلس في العاصمة اﻹدارية (صور)

Print
​الأمين العام لـ"الشيوخ" يتفقد مقر المجلس في العاصمة اﻹدارية (صور) ​الأمين العام لـ"الشيوخ" يتفقد مقر المجلس في العاصمة اﻹدارية (صور)

مصراوي Masrawy

10:39 م الجمعة 19 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

تفقد المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، اليوم الجمعة، مقر مجلس الشيوخ في العاصمة الإدارية الجديدة.

واطلع اﻷمين العام على معدل تنفيذ مبنى مجلس الشيوخ، واستمع إلى شرح من ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المسئولة حول أعمال التنفيذ.

وأبدى اﻷمين العام للمجلس إعجابه بما تم من أعمال في كامل مشروعات العاصمة الإدارية، ومبنى مجلس الشيوخ خاصة في تلك المدة القصيرة مع توفر الدقة والتخطيط السليم لهذا المشروع.

مؤكدًا أن الدولة المصرية عازمة على تنفيذ مشروعاتها على النحو الذي يعكس حضارة هذا الوطن، موجهًا الشكر لجميع الهيئات والشركات المشاركة في التنفيذ.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

شبكة عيون الإخبارية