شديد البرودة ليلًا.. تعرف على طقس السبت بدرجات الحرارة

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا توقعت فيه أن يشهد طقس السبت الموافق 20 نوفمبر، أمطارًا خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

كما توقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة نهارًا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا.

ويسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة نهارًا، وطقس شديد البرودة ليلًا، أما على جنوب سيناء وجنوب الصعيد يسود طقس دافيء والرياح نشطة نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، جاءت الأرقام كالتالي:

القاهرة: 26 للعظمى والصغرى 14

الإسكندرية: 19 للعظمى والصغرى 09

طنطا: 17 للعظمى والصغرى 09

بورسعيد: 18 للعظمى والصغرى 10

شرم الشيخ: 22 للعظمى والصغرى 14

بني سويف: 20 للعظمى والصغرى 7

المنيا: 20 للعظمى والصغرى 7

أسوان: 23 للعظمى والصغرى 10

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