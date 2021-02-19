بايدن: أمريكا مستعدة للانخراط من جديد بشأن برنامج إيران النووي

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واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة مستعدة للانخراط مجددا مع شركاء دوليين بشأن برنامج إيران النووي.

وقال بايدن فى المؤتمر الذى يعقد بصورة افتراضية إنه "يتعين علينا التعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط". وقال إننا "سنمضي في العمل بتعاون وثيق مع شركائنا الأوروبيين وشركاء آخرين، أثناء قيامنا بذلك".

كما شدد بايدن على أن الولايات المتحدة وشركاءها يجب أن يعملوا معا لمنع جماعات إرهابية من حيازة أو استخدام مواد مشعة أو انشطارية.