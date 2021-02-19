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الأمين العام للناتو: الصين وروسيا تحاولان إعادة كتابة القواعد الدولية

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الأمين العام للناتو: الصين وروسيا تحاولان إعادة كتابة القواعد الدولية الأمين العام للناتو: الصين وروسيا تحاولان إعادة كتابة القواعد الدولية

مصراوي Masrawy

09:58 م الجمعة 19 فبراير 2021

بروكسل - (د ب أ):

اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، الصين وروسيا بالعمل ضد النظام الدولي.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر ميونخ للأمن إنه "يتعين على أوروبا وأمريكا الشمالية الدفاع عن النظام المستند لقواعد دولية، ويتم تحديه من جانب قوى استبدادية".

وذكر أن "الصين وروسيا تحاولان إعادة كتاب قواعد الطريق من أجل مصالحهما الخاصة بهما".

وأضاف أنه بسبب ذلك يتعين على الناتو تعزيز العلاقات مع شركاء مثل استراليا واليابان، والمضي قدما في تحالفات جديدة حول العالم. وشدد على أنه "عبر تحرك مشترك فقط، يمكننا أن نشجع آخرين على القيام بدور وفقا للقواعد".

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