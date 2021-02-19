ميركل تعرب عن أملها في إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

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مصراوي Masrawy

برلين - (د ب أ):

أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ثقتها في إمكانية إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران بعد التحول في مسار تعامل الولايات المتحدة معه.

وقالت ميركل اليوم الجمعة في برلين: "إذا كان الجميع مقتنعين بأن هذا الاتفاق يجب أن تتاح له الفرصة مرة أخرى، فينبغي إيجاد الطرق لإعادة تفعيله".

وأضافت ميركل قائلة: "سأبذل قصارى جهدي على الأقل في إعطاء دفعة جديدة للمفاوضات"، مبينة أنه ما يزال هناك مع ذلك "عمل دبلوماسي متوازن أو عمل يتسم بالقوة أمامنا".

وسبق أن وافقت الإدارة الأمريكية الجديدة علانية على إجراء محادثات مع إيران، ولم تستبعد إيران عقد اجتماع أيضا.

غير أن متحدثا باسم وزارة الخارجية الإيرانية طالب الولايات المتحدة أولا برفع العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني والتي تم فرضها خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

كان الاتفاق النووي الدولي لمنع امتلاك إيران للقنبلة النووية أوشك مؤخرا على الفشل بسبب انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة من جانب واحد منه وإعادتها فرض العقوبات على الجانب الإيراني.

كانت إيران – بعد فترة انتظار دامت عاما واحدا – أبدت ردة فعل تمثل تصعيدا في عدم الاستجابة لتطبيق الالتزامات المنوطة بها بمقتضى الاتفاق.

لذلك بدأت إيران بزيادة تخصيب وإنتاج معدن اليورانيوم.

بالإضافة إلى ذلك فإن أجهزة الطرد المركزي تعمل الآن بصورة أسرع ويتم تخزين اليورانيوم أيضا بأسرع مما هو مسموح به بحسب الاتفاق.

وبررت الحكومة في طهران هذه الخطوات بالقول إنها تلقت وعودا برفع العزلة الاقتصادية مقابل تقييد العمل بالبرنامج النووي.

ونظرا لأن الولايات المتحدة تهدد أيضا شركات الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بالعقوبات فلا تكاد الشركات الأجنبية تمارس أعمالا في الداخل الإيراني.