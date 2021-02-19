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51 وفاة بكورونا في لبنان .. و 448 إصابة في المغرب

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51 وفاة بكورونا في لبنان .. و 448 إصابة في المغرب 51 وفاة بكورونا في لبنان .. و 448 إصابة في المغرب
إجمالي الإصابات في الجزائر يصل إلى 111600

51 وفاة بكورونا في لبنان .. و 448 إصابة في المغرب

سجّلت لبنان 2255 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و51 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 351048 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 4257 وفاة.

وسجلت المغرب 448 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و16 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 480504 إصابات، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 8540 وفاة.

وفي ذات السياق، سجلت الجزائر 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأربع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 111600، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 2954. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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