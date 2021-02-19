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بـ35 جنيهًا.. السكة الحديد: تشغيل قطار جديد على خط "القاهرة / الإسكندرية" والعكس

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بـ35 جنيهًا.. السكة الحديد: تشغيل قطار جديد على خط "القاهرة / الإسكندرية" والعكس بـ35 جنيهًا.. السكة الحديد: تشغيل قطار جديد على خط "القاهرة / الإسكندرية" والعكس

مصراوي Masrawy

09:39 م الجمعة 19 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بقطارات روسية بالوجه البحري.

وحددت السكة الحديد رحلات القطار الروسي الجديد والذي يحمل رقم 1131، ينطلق من القاهرة الساعة 8:10 ويصل الساعة 11:05.

وتبدأ أسعار التذاكر من 20 جنيهًا لمحطة بنها، و25 جنيهًا لطنطا، و30 جنيهًا لمحطة دمنهور، وسيدي جابر والإسكندرية بـ35 جنيهًا.

كما تنطلق رحلة العودة لقطار 1130، تنطلق من سيدي جابر الساعة 16:35، وتصل القاهرة 19:25، بأسعار من 10 جنيهات وحتى 35 جنيهًا للتذكرة.
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