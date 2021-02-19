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"النهار": إيقاف تامر أمين عن العمل وإيداع شهر من راتبه في مؤسسة خيرية

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"النهار": إيقاف تامر أمين عن العمل وإيداع شهر من راتبه في مؤسسة خيرية "النهار": إيقاف تامر أمين عن العمل وإيداع شهر من راتبه في مؤسسة خيرية

مصراوي Masrawy

09:31 م الجمعة 19 فبراير 2021

(مصراوي):

أصدر مجلس إدارة قنوات النهار بيانًا، منذ قليل، أكد فيه مجددًا رفضه التام المساس بأهل الصعيد والوجه البحري، والذي جاء في برنامج آخر النهار مع الإعلامي تامر أمين، في خطأ غير مقصود.

وأضاف مجلس الإدارة أنه لا تهاون مع أي خطأ، بشكل عام يقع عبر تلفزيون قناة النهار، واتخذ المجلس عدة قرارات ضد الإعلامي تامر أمين، رغم تأكده من حسن نيته وتقديره التام لأهالينا في صعيد وفي ريفها، ومن ضمن هذه القرارات، خصم شهر من راتب مقدم البرنامج، وإيداع المبلغ مؤسسة خيرية، وإحالته إلى تحقيق داخلي بالقناة.

وقال المجلس في بيانه، إنه تقرر إيقاف الإعلامي تامر أمين عن العمل لحين صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام ، والذي أعلن في وقت سابق اليوم التحقيق في الواقعة يوم الأحد المقبل.

وأكد المجلس في بيانه، أنه يكن كل التقدير والاحترام لصعيد مصر برجاله ورموزه وسيداته، ولن يسمح بأي إهانة أو تجريح، حتى وإن كان الأمر عفويًا.

وخرج الإعلامي تامر أمين، صباح اليوم، بعد القرار في مصور، يعتذر فيه لمن طالتهم المضايقات جراء استخدام عبارات مهينة لهم. كما قدمت قناة النهار، اعتذارا لمشاهديها، واعدة بفتح تحقيق في الواقع.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الإعلامي تامر أمين، الجدل بتعلقياته، فقد سبق وتعرض لهجوم حاد من بعض الفنانات، منيجة لهجومه عليهن. .

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مصراوي Masrawy

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