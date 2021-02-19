الاتفاق يستأنف تدريباته استعداداً للفتح.. ومبولحي ينتظم مع الفريق

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي بعد عودته من الرياض بعد مباراته أمس مع الهلال.

وشهد التدريب انتظام الحارس الجزائري وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رايس مبولحي بعد أن أنهى برنامجه الإعدادي، واشتمل التدريب على تمارين استرجاعية للمجموعة التي خاضت مواجهة الهلال فيما أدى بقية اللاعبين تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

ويستعد الاتفاق لمواجهة مضيفه الفتح مساء يوم الثلاثاء المقبل في الأحساء ضمن منافسات الجولة الـ20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/2021.الاتفاق الفتح الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين