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"تسبب في أزمة كبرى".. بكري يطالب باستدعاء وزير الإعلام بسبب تامر أمين

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مصراوي Masrawy

08:50 م الجمعة 19 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

طالب النائب مصطفى بكري، المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باستدعاء أسامة هيكل وزير الإعلام، لمعرفة مدى التزام القنوات الفضائية بقوانين الشرف الإعلامي والأخلاقي ومعرفة الإجراءت المتخذة حيال المخالفين.

وقال بكري، في طلب تقدم به لرئيس مجلس النواب، إن بعض القنوات الفضائية دأبت على توجيه إهانات مباشرة إلى أبناء وسيدات الصعيد، وكان آخرها تصريحات الإعلامي تامر أمين، والتي تسببت في أزمة كبرى، بحسب بكري.

وتابع عضو مجلس النواب: "على الرغم من اعتذار الإعلامي تامر أمين، واعتذار قناة النهار، إلا أننا في حاجة إلى ضوابط محددة تمنع تكرار تلك الإهانات والوقوف على الإجراءات المتخذة في ذلك".

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