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الإسكان: إعداد الرسومات التنفيذية لتنفيذ مشروع "جبال سيناء.. موقع التجلى الأعظم"

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الإسكان: إعداد الرسومات التنفيذية لتنفيذ مشروع "جبال سيناء.. موقع التجلى الأعظم" الإسكان: إعداد الرسومات التنفيذية لتنفيذ مشروع "جبال سيناء.. موقع التجلى الأعظم"

مصراوي Masrawy

08:47 م الجمعة 19 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، لمتابعة موقف إعداد الرسومات التنفيذية، والجدول الزمني لتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن مشروع "جبال سيناء.. موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين"، بحضور استشاري المشروع، وقيادات الوزارة، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح ، بتطوير مدينة سانت كاترين.

ووجّه وزير الإسكان، في بيان له، اليوم الجمعة، بسرعة البدء في تنفيذ المشروعات المقرر تنفيذها ضمن مشروع "جبال سيناء.. موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين"، حيث كلّف الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، بتنفيذ المشروع، مؤكدًا أن موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، هو مكان فريد من نوعه على مستوى العالم، حيث تجلى المولى سبحانه وتعالى به، وهذا المشروع هو محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية.

وأوضح الوزير، أن المشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقي المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

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