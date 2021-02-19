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ماكرون: على الغرب إرسال جرعات كافية من كافية من لقاحات كورونا لإفريقيا

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ماكرون: على الغرب إرسال جرعات كافية من كافية من لقاحات كورونا لإفريقيا ماكرون: على الغرب إرسال جرعات كافية من كافية من لقاحات كورونا لإفريقيا

مصراوي Masrawy

08:49 م الجمعة 19 فبراير 2021

وكالات:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إن على الغرب إرسال جرعات كافية من لقاح كوفيد-19 إلى أفريقيا دون تأخير لتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية في القارة أو المخاطرة بفقدان نفوذه لصالح والصين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وقال ماكرون إن أفريقيا بحاجة إلى 13 مليون جرعة لتطعيم جميع العاملين في مجال الصحة وإن هذا سيساعد في حماية خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف ماكرون في مؤتمر ميونيخ للأمن "إذا أعلنا اليوم عن تقديم مليارات الجرعات في ستة أو ثمانية أشهر أو سنة، فإن أصدقائنا في أفريقيا سيشترون جرعات من الصينيين والروس، تحت ضغط مبرر من شعوبهم".

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