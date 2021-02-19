ولي عهد أبوظبي يبحث مع الحريري القضايا ذات الاهتمام المشترك

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مصراوي Masrawy

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة في قصر الشاطئ، مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

واستعرض الجانبان، وفقا لما أورته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلا عن جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها.

ومن جانبه، أعرب ولي عهد أبوظبي عن تمنياته بنجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية و تتجاوز الخلافات، وتكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بلبنان، مؤكدا وقوف بلاده مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الوحدة والاستقرار والتنمية.

من جانبه قدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري التهنئة إلى ولي عهد أبوظبي بنجاح "مسبار الأمل " في الوصول إلى كوكب المريخ، مثمنا مواقف دولة الإمارات المساندة للبنان على الدوام و دعمها له في مواجهة جائحة " كورونا ".