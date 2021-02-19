أمير عسير يتفقد سير العمل بدور الرعاية الاجتماعية وفرع الموارد البشرية

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أكد الدور الريادي الذي تقوم به الحكومة في كل ما يخص جودة الحياة

تفقَّد الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، سير العمل في الإدارات والدور التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة. وبدأت الزيارة بمكتب العمل والخدمة الشاملة بأبها، وانتهت بوحدة الحماية الاجتماعية مرورًا بفرع الوزارة ودار الرعاية الاجتماعية.

وتفصيلاً، استمع أمير منطقة عسير خلال الجولة التفقدية إلى شرح مفصل عن آلية العمل في فرع الوزارة بجميع إداراته، واستعرض الخدمات التي تُقدَّم للمستفيدين.

وناقش الأمير تركي بن طلال مع المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية تطوير مقار العمل داخل فروع الوزارة؛ وذلك لتهيئة بيئة عمل مريحة للموظفين؛ ما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية.

وفي ختام الجولة أكد أمير عسير الدور الريادي الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين في كل ما يخص الحياة الاجتماعية وجودة الحياة، مشيرًا إلى استعداده لتقديم كل ما يلزم لراحة المستفيدين من الخدمات التي يقدمها فرع الوزارة في المنطقة. وقدم شكره لجميع منسوبي ومنسوبات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة قائلاً: "بعد كل ما رأيته أستطيع القول إن كل من ترعونهم في أيدٍ أمينة".

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