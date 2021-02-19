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البيت الأبيض: لا نخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران

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البيت الأبيض: لا نخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران البيت الأبيض: لا نخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران

مصراوي Masrawy

08:40 م الجمعة 19 فبراير 2021

وكالات:
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وفي كلمة للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في الوقت الذي توجه فيه الرئيس جو بايدن لولاية ميشيجان، قالت ساكي "لا توجد خطة لاتخاذ خطوات إضافية" بشأن إيران قبل إجراء "الحوار الدبلوماسي".
وطالبت إيران الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات المفروضة على أهداف إيرانية.

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