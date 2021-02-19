الاستخبارات العراقية تعلن القبض على الممول الرئيسي لداعش في ديالي

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مصراوي Masrawy

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق، اليوم الجمعة، القبض على الممول الرئيسي لداعش في خانقين، بمحافظة ديالى.

وقالت المديرية، في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إنه خلال عملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الرابع لواء المشاة ٢٠ من إلقاء القبض على الممول الرئيسي لداعش في قاطع الطبج قرية البو فراج بخانقين ديالى وتضبط بحوزته مبالغ بالدينار والدولار ورشاشة وحربة".