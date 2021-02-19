"شرايين التنمية".. النقل تستعرض طريق "أسيوط - سوهاج" (صور)

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

تواصل وزارة النقل، تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، والتي يأتي ضمنها طريق أسيوط/ سوهاج "شرق النيل"، ويجري تنفيذه حاليًا ويعتبر أحد شرايين التنمية الجديدة في الصعيد.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن الطريق يتكامل مع طريقي "سفاجا – سوهاج" و"سفاجا – قنا"، اللذين تم تنفيذهما ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي للطرق، مضيفة أن الطريق استكمال لمحور "سفاجا – سوهاج – أسيوط" المتقاطع مع طريق "سفاجا – قنا"، وتبلغ أطوال الطرق الثلاثة المكونة لهذا المحور 450 كم.

ويأتي تنفيذ هذا المحور في إطار تكليفات القيادة السياسية، بضرورة ازدواج وتأمين سلامة المرور على الطرق الأكثر تسجيلًا للحوادث ولا سيما الطرق المفردة بالإضافة إلى سعي الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كمحاور تنموية تهدف إلى التوسع العمراني والصناعي والزراعي في كافة محافظات الجمهورية.