تسجيل 69 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، اليوم الجمعة، تسجيل 69 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة، خلال 24 ساعة، ووفاة أكثر من ألفين و500 شخص.

ووفقاً لبيانات الجامعة التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، فقد ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بـفيروس كورونا "كوفيد-19"، في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بـ69230 إصابة، ووفاة 2542 شخصا.

وأضافت الجامعة أنه منذ تفشي الوباء في البلاد، تم تسجيل 27 مليوناً و896 ألفاً و703 إصابات بفيروس كورونا المستجد، و493 ألفاً و119 وفاة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، جائحة عالمية.