"الفتح" يعرقل "الشباب".. "الهلال" يقلّص الفارق.. "النصر" يواصل السقوط.. "الاتحاد" يقلّص المسافات مع القمة

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اشتعال المنافسة على الصدارة خلال الجولة 19 لدوري المحترفين

فرضت الإثارة والمتعة نفسها على منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي شهدت احتدام الصراع على المنافسة على اللقب، أو على المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا، أو للهروب من شبح الهبوط؛ مما أسهم في تمخض نتائج لافتة وأرقام وإحصائيات مميزة.

أصحاب الأرض لا ينتصرون.. الهلال والفيصلي والقادسية استثناء

وسقط فريق الشباب متصدر جدول الترتيب على أرضه أمام ضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف، الذي نجح في خلط الأوراق وإشعال صراع المنافسة على القمة من جديد، بحرمان الشباب من فرصة توسيع الفارق مع أقرب مطارديه إلى أربع نقاط.

ولم يجد الهلال أدنى صعوبة في اجتياز عقبة الاتفاق، ليحافظ على ثباته بالمنافسة على اللقب بثلاثة أهداف لهدف، مستغلاً تعثر المتصدر ووصيفه الأهلي الذي تعادل مع العين بهدف لمثله، ليقتنص المركز الثاني ويقلص الفارق إلى نقطتين مع الشباب، وتمكن الاتحاد من قلب الطاولة على التعاون وتقصير المسافات مع الصدارة إلى 6 نقاط بفضل فوزه الثمين خارج الديار (2-1) ليعزز موقعه في المركز الرابع.

ووجه القادسية صفعة جديدة وقوية للنصر أبعدته عن المنافسة وعن الاحتفاظ بلقبه ليزيد من جراحه، ملحقاً به الهزيمة الثانية على التوالي والثامنة هذا الموسم بتغلبه عليه بهدف دون مقابل، واستعاد الوحدة نغمة الانتصارات بعدما عمق جراح مضيفه الرائد بفوزه عليه (3-1)، ونجح الفيصلي في تصحيح مساره بثنائية في ضمك، وواصل فريق الباطن صحوته محققاً فوزه الثاني على التوالي بعد أن تغلب على مضيفه أبها بهدفين مقابل هدف، ليبتعد قليلاً عن مناطق الخطر.

قراءة عامة لإحصائيات الجولة

شهدت هذه الجولة إقامة 8 مباريات حقق فيها أصحاب الأرض الانتصار في ثلاث مواجهات، مقابل أربعة للضيوف، وحضر التعادل في لقاء وحيد، وتم تسجيل 22 هدفاً بمعدل 2.75 هدف في المباراة الواحدة، وحافظ فريقان على نظافة شباكهما.

وشهدت الجولة احتساب ثلاث ركلات جزاء؛ اثنتان مهدرتان عن طريق بتروس ماثيوس وروني فرناديز، فيما سجل فيليب كيش.

وتم إشهار 21 بطاقة صفراء في الجولة، وبطاقة حمراء واحدة كانت من نصيب حمد اليامي لاعب القادسية.

إحصائيات الأندية

وجاء هجوم الشباب الأقوى في الدوري بعد مرور 19 جولة، بتسجيله 39 هدفاً، يليه الهلال بــ33 هدفًا، ثم الأهلي 32 هدفًا.

وكان دفاع الهلال الأقوى في الدوري حيث استقبلت شباكه 14 هدفاً في 19 جولة، يليه التعاون بـ17 هدفاً، ثم الاتحاد 18 هدفاً.

وخسر الاتفاق في مباريات ضد الهلال أكثر مما خسره أمام أي فريق آخر في دوري المحترفين السعودي (15).

ويعتبر النصر أكثر فرق الدوري إهداراً لضربات الجزاء بواقع (6) ركلات، وهو العدد الأكبر لفريق في موسم واحد من الدوري السعودي منذ إقرار نظام الاحتراف في (2008-2009).

أما القادسية فلا يعرف الخسارة في 2021؛ حيث لعب 9 مباريات حصيلتها 3 انتصارات و6 تعادلات.

ولم يسجل الوحدة أهدافاً في دوري المحترفين السعودي أكثر من التي سجلها أمام الرائد (36 هدفاً).

وحقق الفتح الفوز على الشباب في أرضه بدوري المحترفين للمرة الأولى منذ 2012، وهي المرة الأولى التي يسجل الفتح أكثر من هدف أمام الشباب في دوري المحترفين منذ 2015.

الشباب أكثر فرق دوري المحترفين السعودي هذا الموسم تسجيلاً بواسطة لاعبي أمريكا الجنوبية (21 هدفاً).

بات الشباب خامس فريق في دوري المحترفين السعودي يكسر حاجز الـ500 هدف – بعد الهلال – الأهلي – النصر – الاتحاد.

وفشل أبها في الحفاظ على نظافة شباكه في أي مباراة ضد فرق صاعدة في دوري المحترفين السعودي؛ حيث تلقى مجموع 19 هدفاً في 9 مباريات.

وتلقى التعاون أهدافاً في مرماه ضد الاتحاد (47) أكثر مما تلقاه ضد أي فريق آخر في دوري المحترفين، لكنه سجل أهدافاً ضد الاتحاد في المنافسة أكثر مما سجله ضد أي فريق آخر أيضاً (39).

ولم يحافظ ضمك على نظافة شباكه في آخر 9 مباريات خارج أرضه؛ حيث تلقى خلالها 22 هدفاً.

ونجح الفيصلي في تحقيق الفوز للمرة الأولى على أرضه في دوري المحترفين السعودي بعد 9 مباريات (أطول سلسلة له من هذا النوع).

ومواجهات ضمك والفيصلي في دوري المحترفين شهدت تسجيل 7 أهداف (جميعها من داخل منطقة الجزاء).

إحصائيات اللاعبين

واصل الفرنسي بافيتيمبي غوميز تربعه على صدارة ترتيب الهدافين بعد أن لعب دوراً حاسماً في فوز فريقه الهلال على الاتفاق بتسجيله هدفين، برصيد 14 هدفاً، يليه كريستان جوانكا بـ12، ثم يأتي حسن العمري، وكارلوس كارلوس ستراندبيرج، وجوليو تفاريس، وفابيو أبرو، ولكل منهم 11 هدفاً.

كما بات الهداف الفرنسي أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع الهلال في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بـ62 هدف متقدماً على ياسر القحطاني الذي يملك 61 هدفاً.

وجاء عبدالله الحمدان كأكثر اللاعبين في صناعة للأهداف (8)، يليه سعد بقير لاعب أبها، ويوسف الجبلي لاعب الباطن بـ7 أهداف.

وسجل مهاجم الفتح الهولندي تي فيردي 6 أهداف في آخر 6 مباريات له بدوري المحترفين.

وكان كريستيان جوانكا أكثر من سجل في دوري المحترفين عام 2021 -سجل 9 أهداف من 16 تسديدة على المرمى.

وأسهم سيبا في إحراز 7 أهداف خلال 7 مباريات مع الشباب بدوري المحترفين (سجّل 3 - صنع 4).

وخاض يوسف الجبلي 3 مباريات أمام أبها في دوري المحترفين السعودي، وأسهم في إحراز 4 أهداف خلالها (سجل 2 – صنع 2).

وأسهم فهد المولد في إحراز 9 أهداف في آخر 97 مواجهات أمام التعاون بدوري المحترفين السعودي (سجل 6 – صنع 3).

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