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القيادة تعزي رئيس جمهورية الإكوادور بوفاة الرئيس الأسبق

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القيادة تعزي رئيس جمهورية الإكوادور بوفاة الرئيس الأسبق القيادة تعزي رئيس جمهورية الإكوادور بوفاة الرئيس الأسبق
أعربا عن أصدق المواساة والتعازي

القيادة تعزي رئيس جمهورية الإكوادور بوفاة الرئيس الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس لينين مورينو، رئيس جمهورية الإكوادور، في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور غوستافو نوبوا.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور غوستافو نوبوا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة بوفاة نوبوا.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور غوستافو نوبوا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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