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الجزائر: الإفراج عن دفعة من معتقلي الحراك الشعبي

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الجزائر: الإفراج عن دفعة من معتقلي الحراك الشعبي الجزائر: الإفراج عن دفعة من معتقلي الحراك الشعبي

مصراوي Masrawy

06:41 م الجمعة 19 فبراير 2021

الجزائر- (د ب أ):

شهدت الجزائر اليوم الجمعة الإفراج عن دفعة من معتقلي الحراك الشعبي، بعد ساعات من إعلان رئيس البلاد عبدالمجيد تبون، عفوًا رئاسيًا يشمل نحو 60 سجينًا بينهم 30 صدرت بحقهم أحكام نهائية.

وأعلنت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي، أسماء عددٍ من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم ظهر اليوم.

ونشرت الهيئة قائمة بأسماء 66 شخصًا ممن سمتهم "معتقلي الرأي" وأرفقتها بتواريخ اعتقالهم.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس تبون، في خطاب للأمة عن جملة من القرارات أبرزها حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان)، وتعديل حكومي وعفو رئاسي لعدد من نشطاء الحراك الشعبي.

وتأتي مبادرة الرئيس تبون قبل أيام من الذكرى الثانية للحراك الذي انطلق في 22 فبراير 2019 وقاد لإزاحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من السلطة في أبريل من العام نفسه.

ويواصل نشطاء الحراك المطالبة بتفكيك "النظام" الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962.

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