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بايدن يدعو للتصدي لتصرفات إيران "النزعة" في الشرق الأوسط

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بايدن يدعو للتصدي لتصرفات إيران "النزعة" في الشرق الأوسط بايدن يدعو للتصدي لتصرفات إيران "النزعة" في الشرق الأوسط

مصراوي Masrawy

07:26 م الجمعة 19 فبراير 2021

وكالات:

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى ضرورة التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية.

وأكد بايدن الجمعة في مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد عبر الإنترنت أن على الولايات المتحدة العمل مع القوى الكبرى في العالم للتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. وقال إن إدارته "مستعدة لإعادة الانخراط في المفاوضات" مع مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي.

كما أضاف: "علينا أن نتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط. سنعمل مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم بينما نمضي قدماً".

إلى ذلك أوضح بايدن أن الولايات المتحدة ملتزمة تماماً بحلف شمال الأطلسي، ومبدأ أن أي هجوم على عضو واحد في الحلف هو هجوم على الجميع. وأكد أن "الولايات المتحدة ملتزمة تماماً بتحالفها مع حلف شمال الأطلسي، وأرحب باستثماركم في القدرات العسكرية التي تمكن دفاعاتنا المشتركة".

وحضّ الرئيس الأميركي حلفاء بلاده على العمل معاً لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الصينية، قائلاً: "علينا الاستعداد معاً لمنافسة استراتيجية بعيدة الأمد من الصين... علينا ضمان بأن تتم مشاركة فوائد النمو بشكل واسع وبالتساوي، ليس من قبل البعض فقط. يمكننا مواجهة انتهاكات الصينية الاقتصادية والإكراه وتقويض أسس النظام الاقتصادي العالمي".

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مصراوي Masrawy

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