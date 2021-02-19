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نيوزيلندا تعلن بدء حملة التطعيم ضد كورونا

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نيوزيلندا تعلن بدء حملة التطعيم ضد كورونا نيوزيلندا تعلن بدء حملة التطعيم ضد كورونا

مصراوي Masrawy

10:47 ص الجمعة 19 فبراير 2021

ولينجتون - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا اليوم الجمعة بدء حملة التطعيم ضد .

وذكر المدير العام لوزارة الصحة، اشلي بلومفيلد في بيان أن مجموعة ،تضم 25 من القائمين بالتلقيح في مدينة أوكلاند، ستكون أول متلقية للقاح "فايزر/بيونتك/.

وأضاف "من المهم حماية القائمين بالتلقيح، الذين سيضطلعون بدور مهم في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وسيبدأون العمل من غد السبت، حيث سيعطون لقاحات لحوالي 12 ألف من عمال الحدود في غضون ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وسيتم إعطاء اللقاح بعد ذلك إلى المخالطين لعمال الحدود من أفراد أسرهم، قبل أن يصبح باقي السكان مؤهلين، طبقا لما ذكره بلومفيلد.

وتابع "تطبيق برنامجنا للتلقيح في مختلف أنحاء نيوزيلندا سيستغرق عاما بأكمله. لسنا في سباق لأن نكون الأول، لكننا ملتزمون بضمان السلامة ووصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للجميع في الوقت المناسب في نيوزيلندا".

ولقاح "فايزر/بيونتك، هو اللقاح الوحيد الذي تمت الموافقة عليه في نيوزيلندا حتى الآن.

وسجلت البلاد 1992 حالة إصابة بفيروس كورونا، و50 حالة نشطة و26 حالة وفاة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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