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سفير خادم الحرمين لدى المجر يقدم أوراق اعتماده للرئيس المجري
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الأربعاء 24 فبراير 2021 09:43 مساءً
الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي
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الأربعاء 24 فبراير 2021 09:43 مساءً
"محمد بن سلمان" و"مشعل الأحمد".. علاقة أخوية رسخت الروابط بين الرياض والكويت
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الأربعاء 24 فبراير 2021 09:43 مساءً
الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة: المملكة مركز عالمي للرياضات الكبرى بالعالم
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الأربعاء 24 فبراير 2021 09:43 مساءً
فيديو.. شاب مستهتر بأهمية اللقاح: كيف تجرأت وخذلت أمي؟ ووزير الصحة يعلق: يؤسفنا رؤية هذه المشاهد ويؤلمنا تكرارها
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الأربعاء 24 فبراير 2021 09:43 مساءً
"كدمة" تبعد إيغور روسي عن تدريبات الفيصلي قبل موقعة الأهلي
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الأربعاء 24 فبراير 2021 09:43 مساءً
"لعيون شاهة" و"فاتل" يخطفان "سيارتَيْ" الغرفة التجارية بميدان فروسية حائل
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الأربعاء 24 فبراير 2021 09:43 مساءً
"القويحص" يؤكد أهمية عمل المرأة بالقطاع البلدي: هنا أكثر من 200 موظفة بـ"أمانة مكة"
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الأربعاء 24 فبراير 2021 09:43 مساءً
بعد أزمة المحتوى مع أستراليا.. "فيسبوك" يستثمر مليار دولار في صناعة الأخبار
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الأربعاء 24 فبراير 2021 09:43 مساءً
محلل اقتصادي: إطلاق ولي العهد "السودة للتطوير" تحول نوعي بالسياحة الوطنية
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الأربعاء 24 فبراير 2021 09:43 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
روبوت مزودة بذكاء صناعي متطور تستطيع الرسم وكتابة الشعر
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 19 فبراير 2021 10:44 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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الأربعاء 24 فبراير 2021 10:09 صباحاً
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