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الصين تدعو إلى تعزيز الجهود لدعم العملية السياسية في اليمن

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الصين تدعو إلى تعزيز الجهود لدعم العملية السياسية في اليمن الصين تدعو إلى تعزيز الجهود لدعم العملية السياسية في اليمن

مصراوي Masrawy

10:26 ص الجمعة 19 فبراير 2021

بكين - أ ش أ

حث نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "جينغ شوانغ" على بذل جهود لدعم العملية السياسية وتخفيف حدة الوضع الإنساني في اليمن.

وقال شوانغ –في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة- إن اليمنية بذلت قصارى جهدها منذ عودتها إلى عدن، من أجل الاضطلاع بمهام الحكم وتوفير الخدمات اللازمة لتيسير سبل معيشة الشعب في ظل ظروف غاية في الصعوبة. مشيرا إلى أن الصين تشيد بجهود الحكومة اليمنية وتتطلع في الوقت ذاته إلى أن تسرع الحكومة من وتيرة الاندماج الداخلي وتنفذ أعمالها على نحو سلس، وتتهيأ للمشاركة في العملية السياسية الشاملة.

وأضاف أن الصين تدعو جميع أطراف الصراع إلى تلبية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إقرار وقف إطلاق نار وضبط النفس وتفادي الأعمال التي تفاقم التوترات، لافتا إلى أن تسوية القضايا في منطقة الخليج تستلزم جهودا مشتركة من دول المنطقة ودورا بناء للقوى الدولية الرئيسية.

وتابع :إن الصين مستعدة لإجراء مشاورات مع الدول الأخرى المؤيدة لمقترح عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي بشأن إقامة منصة تعددية للحوار في الخليج؛ وذلك لصياغة توافق جديد لإقرار السلام والاستقرار في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدات المقدمة إلى اليمن، في سبيل تخفيف حدة الوضع الإنساني.

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مصراوي Masrawy

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